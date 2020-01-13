Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Источник: публикация на ресурсе telegra.ph и декларации чиновников

Детали: Министр Владимир Бородянский получил 112 904 грн. Согласно задекларированному 6 января 2020 года, он получил их от Минкульта 27 декабря 2019 года.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 грн, из-за чего дважды заполнял форму о существенных изменениях имущественного положения. 20 декабря он задекларировал зарплату 16 декабря в размере 157 051 грн, а 28 декабря – получение 27 декабря еще 248 021 грн. На предыдущем месте работы, на СТБ и в "Старлайт Медиа", среднемесячный доход Максимчука был 164 000 грн.

Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 710 грн дохода в декабре. 16 декабря она получила 154 232 грн, а 27 декабря еще 240 478 грн. Ее среднемесячный доход как народного депутата в прошлом созыве был 46 800 грн.

Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 233 грн. Однако 19 декабря он дважды задекларировал получение в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000 грн (160 тыс + 100 тыс). В 2018 году Шумилин получил 217 760 грн зарплаты в ООО "Спортпроект" и ООО "АТМ", среднемесячный доход его был 18 146 грн.

Заместитель министра культуры Алексей Сивирин получил в последнем месяце года 366 068 грн: 16 декабря – 151 051 грн. а 27 декабря – еще 215 017 грн. Его среднемесячный доход на прежнем месте работы был 113 519 грн: в 2018 году Свирин получал зарплату в двух ООО – "МакКинзи и компания Украины" и "Истван", в целом за год 1 362 229 грн.

Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 303 грн зарплаты. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия (8299 грн). Среднемесячный доход Фоменко в 2019 году составил 64 242 грн.

Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев в декабре получил 497 709 грн зарплаты двумя траншами: 99 589 грн 13 декабря и 398 120 грн 30 декабря. В 2018 году его среднемесячная заработная плата составляла 89 510 грн.

Госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения: либо его аванс и зарплата не превышает 101 тысячи грн, обязательных для декларирования, либо он заполнит декларацию позже. В 2018 году среднемесячная зарплата Биденко составляла 65 000 грн.