Репрессии в Крыму: оккупанты задержали крымскотатарскую активистку

На админгранице с оккупированным Крымом российские силовики задержали активистку "Крымской солидарности" Гульсум Алиеву.

Источник: facebook Крымской солидарности со ссылкой на мать Алиевой

Детали: Активистку задержали в 12.50 на КПП оккупантов, граничащем с КПП "Каланчак".

Согласно сообщению, с момента задержания Алиевой с ней нет связи. Сообщения на телефоны не доставляются.

Мать и дочь выезжали в Херсон для оформления медицинских документов и получения медицинской консультации.

Наджие Алиеву, мать активистки, после "беседы" отпустили, а Гульсум Алиеву с КПП вывезли в отделение полиции г. Армянск.

Для оказания юридической помощи Алиевой в отдел полиции выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

Что было раньше: "Крымская солидарность" напоминает, что в 2018 годы в отношении активистки Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Однако позже оба дела в отношении девушки были прекращены.

Некоторое время Гульсум Алиева находилась в розыске, что ранее уже было причиной задержания на админгранице. Алиева была внесена в розыск по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Адвокат Алиевой считает действия следователя проявлением личной неприязни.

Несмотря на прекращение уголовного производства, ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов.