В Раде зарегистрировали проект постановления о возвращении к работе в ПАСЕ

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Понедельник, 13 января 2020, 16:42

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о заявлении "Об участии постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году".

Документ 11 января зарегистрировала председатель постоянной делегации ВР в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт парламента.

В июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

На осенней сессии руководство Рады официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения ее полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

"С момента безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ ситуация с правами человека и демократией в России, а также на оккупированных ею территориях, продолжает ухудшаться", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Вместе с тем, Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой "для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании существующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы", отмечает Ясько.

По ее словам, для участия делегации Украины в работе ПАСЕ является "недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине".

"Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины", - убеждена нардеп.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыму.

"Венецианка" признала, что ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которая аннексировала часть другого государства.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

Темы: Украина ПАСЕ Верховная Рада


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