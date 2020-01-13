Президент Ирана подписал закон о признании Пентагона террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон о признании армии США и Пентагона террористическими организациями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tasnim.

Рухани поручил соответствующим организациям выполнить резолюцию, которая была принята на заседании парламента на прошлой неделе.

Иранские депутаты единогласно проголосовали за экстренное предложение о признании американских военных террористами в ответ на убийство иранского командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Он был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада.

Также законодатели приняли решение об увеличении финансирования на 200 млн евро силам специального назначения "Кудс", которыми руководил погибший генерал.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украине.