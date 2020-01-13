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На Южном мосту в Киеве почти на неделю ограничат движение

Понедельник, 13 января 2020, 18:43
На Южном мосту в Киеве почти на неделю ограничат движение

С 14 по 19 января пройдут ремонтные работы, из-за которых частично ограничат движение на Южном мосту в Киеве.

Источник: Киевавтодор

Дословно: "На состояние старых деформационных швов и покрытия возле них поступают жалобы. Пользуясь благоприятными погодными условиями, КП "Киевавтодормост" проведет ремонтные работы на Южном мосту. Речь идет о нескольких участках в направлении станции метро "Выдубичи"".

Детали: В будни 14-16 января будут ремонтировать дорогу с 12:00 до 20:00: в это время основной поток транспорта - в обратном направлении.

В пятницу, 17 января, начнут работы в 20 часов вечера и закончат к 20-ти часам вечера в воскресенье, 19 января.

"Киевавтодор" также сообщил о ремонте на Северном мосту - в направлении Троещины. Работы проведут 14 января с 8:00 до 17:00.

 

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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