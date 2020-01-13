Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Температура океана достигла рекордного уровня в связи с потеплением

Понедельник, 13 января 2020, 20:03
Температура океана достигла рекордного уровня в связи с потеплением

Температура океана достигла нового рекордного уровня в 2019 году: это свидетельствует о том, что планета нагревается все быстрее. 

Источник: The Guardian

Детали: Согласно новым данным, последние 10 лет являются наиболее "горячими" в океане за всю историю.

С 1987 по 2019 год уровень потепления в четыре с половиной раза выше, чем с 1955 по 1986 годы.

 
Изменение теплосодержания в океанах относительно среднего показателя в зетаджоулях за 1981-2010 гг.

Мировые океаны являются наиболее красноречивым показателем чрезвычайной климатической ситуации, поскольку они поглощают более 90% парниковых газов, выделяемых при сжигании ископаемого топлива, уничтожении лесов и других видах человеческой деятельности.

Потепление океанов вызывает более сильные штормы и нарушает круговорот воды, что означает больше наводнений, засух и лесных пожаров, а также неизбежное повышение уровня моря.

Читайте также: Австралийские пожары - норма или катастрофа? Объясняем фейки и правду

Напомним:

  • 2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: наука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
наука
В желудке мертвого кашалота нашли "рвоту" стоимостью 544 тысячи долларов
Что не так с добровольным отказом от научных степеней и при каких условиях он может существовать
Медведчука лишили статуса академика
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: