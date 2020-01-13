Температура океана достигла рекордного уровня в связи с потеплением
Температура океана достигла нового рекордного уровня в 2019 году: это свидетельствует о том, что планета нагревается все быстрее.
Источник: The Guardian
Детали: Согласно новым данным, последние 10 лет являются наиболее "горячими" в океане за всю историю.
С 1987 по 2019 год уровень потепления в четыре с половиной раза выше, чем с 1955 по 1986 годы.
Мировые океаны являются наиболее красноречивым показателем чрезвычайной климатической ситуации, поскольку они поглощают более 90% парниковых газов, выделяемых при сжигании ископаемого топлива, уничтожении лесов и других видах человеческой деятельности.
Потепление океанов вызывает более сильные штормы и нарушает круговорот воды, что означает больше наводнений, засух и лесных пожаров, а также неизбежное повышение уровня моря.
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Напомним:
- 2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории.