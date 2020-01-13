Главного налоговика Одесской области поймали на предложении взятки

Исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Источник: пресс-служба НАБУ, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в Facebook

Дословно: "Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. США.

В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ДПС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной."

Детали: 13 января детективы бюро сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители зафиксировали факт дачи взятки. По словам подозреваемых, эта неправомерная выгода "должна была стать первым траншем в дальнейшем "​​взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры".

По информации из открытых источников, исполняющий обязанности руководителя региональной налоговой является Чеботарева Наталья.

Также в местном издании "Думская" утверждают, что Чеботарева пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Как сообщили в НАБУ, расследование этого дела ведется с декабря прошлого года.

Позже глава ГНС ​​Сергей Верланов заявил об отстранении всего руководства ГНС ​​в Одесской области и инициировании служебного расследования. Кроме того, глава ГНС ​​сообщил, что начинает проверку руководящего состава центрального аппарата Государственной налоговой службы на предмет коррупции.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ДПС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", – написал Верланов.