Главного налоговика Одесской области поймали на предложении взятки

2349 просмотров
Вторник, 14 января 2020, 00:34

Исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Источник: пресс-служба НАБУ, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в Facebook

Дословно: "Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. США.

В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ДПС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной."

Детали: 13 января детективы бюро сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители зафиксировали факт дачи взятки. По словам подозреваемых, эта неправомерная выгода "должна была стать первым траншем в дальнейшем  "​​взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры".

По информации из открытых источников, исполняющий обязанности руководителя региональной налоговой является Чеботарева Наталья.

Также в местном издании "Думская" утверждают, что Чеботарева пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Как сообщили в НАБУ, расследование этого дела ведется с декабря прошлого года.

Позже глава ГНС ​​Сергей Верланов заявил об отстранении всего руководства ГНС ​​в Одесской области и инициировании служебного расследования. Кроме того, глава ГНС ​​сообщил, что начинает проверку руководящего состава центрального аппарата Государственной налоговой службы на предмет коррупции.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ДПС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", – написал Верланов.

Украинская правда
Темы: Одесса НАБУ Одесская область налоги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ситуация на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь 13 января 2020, 07:08
В Одессе "заминировали" аэропорт, горсовет и СБУ. Задержан молодчик с оружием 8 января 2020, 11:04
В общежитии Одессы взорвали гранату: трое раненых 7 января 2020, 18:17
Все новости
Главные новости
Киевский Ocean Plaza затопило кипятком
Коболев и Витренко получат премию 700 миллионов за "Газпром"
Муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены
Зеленский подписал закон о штрафах для кнопкодавов
Все новости
мнение

Чувствовать себя моложе своего возраста – продлевает жизнь

ТаблоID

Какое финансовая будущее прогнозируют принцу Гарри и Маркл

Кино

Кино в январе: комедия о АТО, экранизация "Феликс Австрия" Софии Андрухович, "1917" и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів