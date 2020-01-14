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Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95" – NYT

Вторник, 14 января 2020, 04:57
Российские хакеры пытались взломать сайт Квартала 95 – NYT

Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95", чтобы найти переписку Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности.

Источник: The New York Times

Детали: Об этом заявляет фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине.

Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.

Как говорится в статье, целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.

Предыстория:

  • Иван Баканов был руководителем ОАО "Квартал 95" с 2013 до 2019 года.
  • В мае 2019 президент Владимир Зеленский назначил Баканова главой Службы безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: РосcияхакерыКвартал
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