Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95" – NYT
Вторник, 14 января 2020, 04:57
Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95", чтобы найти переписку Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности.
Источник: The New York Times
Детали: Об этом заявляет фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине.
Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.
Как говорится в статье, целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.
Предыстория:
- Иван Баканов был руководителем ОАО "Квартал 95" с 2013 до 2019 года.
- В мае 2019 президент Владимир Зеленский назначил Баканова главой Службы безопасности Украины.
Украинская правда