Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95" – NYT

Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95", чтобы найти переписку Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности.

Источник: The New York Times

Детали: Об этом заявляет фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине.

Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.

Как говорится в статье, целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.

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