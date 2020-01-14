Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы

Вторник, 14 января 2020, 05:51
Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы
ГУ ГСЧС в г.Киеве

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook

Дословно: "По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице."

Детали: Спасатели уточнили, что с маршрутного такси, которое провалилось в яму, и троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали семь человек. Позже вытащили и сам микроавтобус.

 
В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.
ГУ ГСЧС в г.Киеве

Из помещения торгового центра спасатели вынесли на руках шесть человек.

Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

 
ГУ ГСЧС в г.Киеве

Что предшествовало: В Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой – затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ГСЧС
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
В Киеве спасатели завершили работы в доме, пострадавшем от ракетного удара
В Украину идут ливни и грозы
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: