Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы

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Вторник, 14 января 2020, 06:51
ГУ ГСЧС в г.Киеве

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook

Дословно: "По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице."

Детали: Спасатели уточнили, что с маршрутного такси, которое провалилось в яму, и троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали семь человек. Позже вытащили и сам микроавтобус.

 
В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.
ГУ ГСЧС в г.Киеве

Из помещения торгового центра спасатели вынесли на руках шесть человек.

Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

 
ГУ ГСЧС в г.Киеве

Что предшествовало: В Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой – затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.

Украинская правда
Темы: ГСЧС Киев


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