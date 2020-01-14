Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook

Дословно: "По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице."

Детали: Спасатели уточнили, что с маршрутного такси, которое провалилось в яму, и троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали семь человек. Позже вытащили и сам микроавтобус.

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице. ГУ ГСЧС в г.Киеве

Из помещения торгового центра спасатели вынесли на руках шесть человек.

Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

ГУ ГСЧС в г.Киеве

Что предшествовало: В Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой – затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.