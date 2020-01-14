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Полиция будет усиленно охранять центр Киева из-за акций

Вторник, 14 января 2020, 08:19
Полиция будет усиленно охранять центр Киева из-за акций

14 января столичные полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева.

Источник: сайт полиции Киева

Дословно: "Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий (с призывом) соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей".

Этому предшествовало: Объединенный штаб защиты украинского земли сообщал, что 14-17 января в Киеве под Верховной Радой будут проходить акции протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.

Темы: Киевполицияакции
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