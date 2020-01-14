Полиция будет усиленно охранять центр Киева

2683 просмотра
Вторник, 14 января 2020, 09:19

14 января столичные полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева.

Источник: сайт полиции Киева

Дословно: "Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий (с призывом) соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей".

Темы: Киев полиция акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы 14 января 2020, 06:51
Убийство сына Соболева: генпрокурор удовлетворил просьбу депутата 13 января 2020, 23:49
ТЦ в кипятке: 9 пострадавших от ожогов конечностей 13 января 2020, 22:47
Все новости
Главные новости
Прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек госпитализированы
Главного налоговика Одесской области поймали на предложении взятки
Киевский Ocean Plaza затопило кипятком
Коболев и Витренко получат премию 700 миллионов за "Газпром"
Все новости
ТаблоID

Какое финансовая будущее прогнозируют принцу Гарри и Маркл

истории

Сила уличного рисования. Кто такие скетчеры и как они изменяют представление о городе

еда

Фрукты и овощи способны предупредить рак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів