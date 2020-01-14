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База парамедиков "Ангелы Тайры" сгорела в Донецкой области

Вторник, 14 января 2020, 09:08
База парамедиков Ангелы Тайры сгорела в Донецкой области

Волонтерский пункт "Ангелов Тайры", расположенный в районе Широкино, сгорел в ночь на 14 января, один из волонтеров получил ожоги.

Источник: волонтер и доброволец Юлия Паевская ("Тайра") в Facebook

Прямая речь: "База Ангелов Тайры сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи.

Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы.

Причина пожара предположительно – проводка. Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность".

Детали: Ближайшими задачами Паевская назвала лечение обожженного и восстановление базы. "Ангелы Тайры" принимают пожертвования.

 
 
 

Справка: 51-летняя Юлия Паевским – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина". В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).

База "Ангелов Тайры" расположена в Широкино, неподалеку от Мариуполя.Там оказывали помощь и давали лекарства.

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Темы: волонтерыпожар
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