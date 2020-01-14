Протестующие против рынка земли перекрыли несколько улиц в центре Киева

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Вторник, 14 января 2020, 11:35

Представители "Национального штаба защиты украинской земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.

Участники акции блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. Несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Этому предшествовало: Объединенный штаб защиты украинского земли сообщал, что 14-17 января в Киеве под Верховной Радой будут проходить акции протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.

Темы: Киев акции земля


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