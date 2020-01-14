Протестующие против рынка земли перекрыли несколько улиц в центре Киева
Представители "Национального штаба защиты украинской земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.
Участники акции блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. Несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.
У Києві біля стадіону "Динамо" блокують дорогу учасники протесту проти ринку землі. Затор розтягнувся до будівлі Кабміну pic.twitter.com/tsHsZe4aOz— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 14, 2020
На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.
Аграрії які виступають проти продажу землі перекрили деякі дороги в урядовому кварталі . Вони постійно ходять по пішохідному переходу pic.twitter.com/75YsDrvfyY— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 14, 2020
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.
Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.
Этому предшествовало: Объединенный штаб защиты украинского земли сообщал, что 14-17 января в Киеве под Верховной Радой будут проходить акции протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.