Протестующие против рынка земли перекрыли несколько улиц в центре Киева

Представители "Национального штаба защиты украинской земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.

Участники акции блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. Несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.

У Києві біля стадіону "Динамо" блокують дорогу учасники протесту проти ринку землі. Затор розтягнувся до будівлі Кабміну pic.twitter.com/tsHsZe4aOz — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 14, 2020

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

Аграрії які виступають проти продажу землі перекрили деякі дороги в урядовому кварталі . Вони постійно ходять по пішохідному переходу pic.twitter.com/75YsDrvfyY — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 14, 2020

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Этому предшествовало: Объединенный штаб защиты украинского земли сообщал, что 14-17 января в Киеве под Верховной Радой будут проходить акции протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.