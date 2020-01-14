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В пригородной электричке произошел пожар

Вторник, 14 января 2020, 11:48
В пригородной электричке произошел пожар
ГСЧС

В электролокомотиве электрички "Шостка-Киев" возник пожар. Произошла задержка движения поездов

Источник: пресс-служба ГСЧС в Черниговской области

Детали: Согласно сообщению, пожар в локомотиве регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", где находилось 254 пассажира и 11 человек персонала, началась между станциями "Хилимоново" и "Бахмач" 13 января около 15:00.

 
ФОТО: ГСЧС

На место происшествия прибыло отделение пожарно-спасательной части и пожарный поезд станции "Конотоп". В это время вагоны с пассажирами были уже отцеплены и находились на безопасном расстоянии. Пожарными в 15:40 огонь был локализован и в 16:30 окончательно ликвидирован.

 

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции "Конотоп" до станции "Киев".

На время тушения пожара в отцепленными вагонах, было освещения и отопления. Погибших и травмированных нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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