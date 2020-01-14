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Под видом бойцов АТО похищали людей и выбивали долги: полиция разоблачила банду

Вторник, 14 января 2020, 14:14
Под видом бойцов АТО похищали людей и выбивали долги: полиция разоблачила банду

Следователи Национальной полиции установили причастность преступной организации похитителей к совершению четырех эпизодов с вымоганием около 11 миллионов гривен.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным следствия, ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Следователи установили, что участники преступной организации "работали" по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тысяч долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 000 евро.

Сейчас установлена ​​причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Дословно полиция: "Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

 

Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий злоумышленников. Если Вы стали жертвой этих лиц, обращайтесь по телефону +38 (067) 672 06 27 или на 102".

 

Украинская правда
Темы: полиция
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