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Украина уведомила НАТО о плане стать операционным партнером Альянса в Ираке

Вторник, 14 января 2020, 19:29
Украина уведомила НАТО о плане стать операционным партнером Альянса в Ираке

Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой.

"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - цитирует Кулебу служба вице-премьер-министра Украины.

Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов с целью ее выполнения, говорится в сообщении.

Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

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Напомним, Украина участвовала в тренировочной миссии НАТО в Ираке с 2006 года. Это совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО. Украинские офицеры работали военными советниками в Национальном оперативном центре Офиса премьер-министра Ирака и Объединенном оперативном центре МВД Ирака, принимали активное участие в разработке оперативных процедур как на тактическом, так и на стратегическом уровне.

В 2019 году Альянс предложил Украине продолжить сотрудничество - Североатлантический совет НАТО предоставил Украине статус потенциального операционного партнера Миссии НАТО в Ираке. Украина уже направила НАТО запрос, чтобы получить статус полного операционного партнера. Кроме того, продолжается разработка национальной нормативной базы участия в этой операции. Всего в 2020 году планируется направить 20 штабных офицеров для участия в Миссии.

Кроме того, обсуждается возможность привлечения украинских военнослужащих в качестве инструкторов программы DEEP в рамках деятельности Миссии НАТО в Ираке для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Ирака.

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Темы: НАТОУкраинаИрак
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