На КПВВ в Луганской и Донецкой областях за год умерли 27 человек
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Вторник, 14 января 2020, 23:52
При пересечении КПВВ за 2019 год умерло 27 человек, в основном пожилого возраста.
Источник: правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмана
Дословно: "По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста".
Детали: Правозащитник обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.
Украинская правда
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