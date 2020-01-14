На КПВВ в Луганской и Донецкой областях за год умерли 27 человек

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Вторник, 14 января 2020, 23:52

При пересечении КПВВ за 2019 год умерло 27 человек, в основном пожилого возраста.

Источник: правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмана

Дословно: "По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста".

Детали: Правозащитник обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

Украинская правда
Темы: Донбасс права человека


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