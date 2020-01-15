Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

Международная конференция по вопросам мирного урегулирования в Ливии должна состояться в Берлине 19 января.

Источник: правительство ФРГ

Дословно: "Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020, Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств".

Детали: Меркель пригласила следующие страны и организации: США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Республику Конго, Италию, Египет, Алжир, а также ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

Целью этого процесса является поддержка усилий ООН по суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии с помощью группы государств и международных организаций.





