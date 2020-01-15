США расширили санкции против КНДР

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Среда, 15 января 2020, 01:01

Американским физическим и юридическим лицам запрещено вести бизнес с еще двумя северокорейские компании.

Источник: Минфин США

Дословно: "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о двух дополнения (в черный список - ред), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки".

Детали: Санкции введены против двух юридических лиц: компании Namgang Trading Corporation, занимающейся вывозом работников с КНДР с целью получения дохода для правительства страны. По данным ведомства, работников вывозили в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

И северокорейской компании Beijing Sukbakso, базирующаяся в Китае, и которая обслуживает как минимум часть поездок и логистики для рабочих Namgang Trading Corporation за границу.

Темы: США КНДР


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