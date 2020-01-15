В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом

Коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Источник: CNN

Детали: Коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

Дословно: "Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Детали: Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.