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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом

Среда, 15 января 2020, 01:47
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом

Коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Источник: CNN

Детали: Коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

Дословно: "Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Детали: Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАавиа
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