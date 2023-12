В США командующий Космическими Силами принес присягу

Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими Силами Соединенных Штатов генерала Джон Рэймонд.

Источник: Твиттер вице-президента США, Голос Америки

Детали: Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, который возглавляет Космические силы США.

Во время церемонии Пенс заявил, что в Космических сил США войдут тысячи служащих.

Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

Прямая речь Трампа: "Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте".

Во время церемонии во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп убежден, что "Соединенные Штаты должны сохранять доминирование в космическом пространстве так же, как на земле, в море и воздухе".

WATCH: Vice President @Mike_Pence swears in General Jay Raymond as the first Chief of Space Operations for @SpaceForceDoD



President Trump’s promise to establish the U.S. Space Force has been fulfilled! pic.twitter.com/cTCJVSg1u9