В США командующий Космическими Силами принес присягу

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Среда, 15 января 2020, 03:29

Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими Силами Соединенных Штатов генерала Джон Рэймонд.

Источник: Твиттер вице-президента США, Голос Америки

Детали: Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, который возглавляет Космические силы США.

Во время церемонии Пенс заявил, что в Космических сил США войдут тысячи служащих.

Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

Прямая речь Трампа: "Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте".

Во время церемонии во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп убежден, что "Соединенные Штаты должны сохранять доминирование в космическом пространстве так же, как на земле, в море и воздухе".

Темы: США космос армия


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