Через лавины в Гималаях погибли 70 человек

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Среда, 15 января 2020, 05:13

Число жертв лавин, вызванных сильным снегопадом, в Гималаях возросло до 70 человек.

Источник: АР со ссылкой на местных чиновников.

Дословно: "Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане".

Детали: Сильные снегопады в регионе продолжаются с воскресенья, по данным метеорологов, в последующие дни ожидается еще больше снега.

Напомним:

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасности схода лавин в горах.

Темы: погода


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