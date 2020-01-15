Через лавины в Гималаях погибли 70 человек
Среда, 15 января 2020, 04:13
Число жертв лавин, вызванных сильным снегопадом, в Гималаях возросло до 70 человек.
Источник: АР со ссылкой на местных чиновников.
Дословно: "Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане".
Детали: Сильные снегопады в регионе продолжаются с воскресенья, по данным метеорологов, в последующие дни ожидается еще больше снега.
Напомним:
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасности схода лавин в горах.