Двое детей и взрослый погибли в Киевской области из-за курения в постели
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Среда, 15 января 2020, 08:08
Взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара в Киевской области.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)... Предварительная причина пожара – курение в постели".
Детали: Трагедия произошла в с. Погребы Тетиевского района.
Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.
Украинская правда
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