Двое детей и взрослый погибли в Киевской области из-за курения в постели

Взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара в Киевской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)... Предварительная причина пожара – курение в постели".

Детали: Трагедия произошла в с. Погребы Тетиевского района.

Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.