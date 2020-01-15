Объясняем
США могут уменьшить военную помощь Ираку – СМИ
56 просмотров
Среда, 15 января 2020, 08:21
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
powered by lun.ua
Материалы по теме
Палата представителей США обнародовала новые доказательства по делу Трампа 15 января 2020, 04:44
В США командующий Космическими Силами принес присягу 15 января 2020, 03:29
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом 15 января 2020, 02:47
©2000-2020, Украинская правда. Использование материалов разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на «Украинскую правду» не ниже третьего абзаца.
Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в любом виде строго запрещено
Основатель проекта: Георгий Гонгадзе
Главный редактор: Севгиль Мусаева
Редактор-основатель: Алена Притула
E-mail редакції: editor@pravda.com.ua
Webmaster: webmaster@pravda.com.ua