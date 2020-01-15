Зеленский поручил открыть "Феофанию" для всех украинцев

Президент Владимир Зеленский поручил обеспечить доступ всех украинцев к медпомощи в больнице "Феофания", которая сейчас обслуживает в основном госслужащих.

Источник: указ президента №10 от 14 января

Дословно: "Кабинету министров и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Детали: Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.