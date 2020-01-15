РФ планирует развернуть "историческую войну" с Польшей в ПАСЕ

Россия намерена добиться одобрения в ПАСЕ резолюции об "уничтожении исторической памяти" Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом российским СМИ, среди которых агентство ТАСС, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, делегация РФ в ПАСЕ на предстоящих сессиях намерена активно поднимать тему защиты исторической памяти о войне с фашизмом и недопустимости ее фальсификации, учитывая заявления Сейма Польши.

"Наша задача - последовательно доносить правду тем, кто не знает, что сегодня происходит в Варшаве", - сказал Слуцкий. Цель, добавил он, состоит в том, чтобы больше политиков в Европе слышали "людей мыслящих, в том числе в институтах гражданского общества", и понимали, "какие недопустимые события там (в Польше) происходят".

Слуцкий отметил, что российская делегация в ПАСЕ может внести проект соответствующей резолюции, но "для этого надо быть уверенными, что эта резолюция пройдет, и те, кто уничтожают историческую память в Варшаве, не будут торжествовать" в случае отклонения проекта.

Сейм Польше 9 января принял резолюцию о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

В резолюции польского Сейма осуждаются "провокационные и лживые высказывания представителей высших органов власти РФ, которые пытаются переложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".

Резолюция стала ответом на недавние заявления президента РФ Владимира Путина.