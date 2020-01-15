Синоптик: Снега не будет, но похолодает

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Среда, 15 января 2020, 11:35

В ближайшие дни осадки в Украине не прогнозируются, но придет небольшое похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшому похолоданию в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение. Как раз тогда, когда большинство из нас ждет холода какого-то особенного. Этот особенным не ожидается, но – будет. До небольших морозов".

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Детали: 16 января в Украине будет сухо, +1+5 градусов, на Западе теплее, до +4+9 градусов.

В Киеве в четверг также ожидается сухая погода, но может увеличиться облачность, и поэтому будет немного прохладнее – до +2 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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