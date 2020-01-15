Путин предлагает изменить требования к президенту России

Президент России Владимир предлагает внести изменения в Конституцию страны.

Источник: Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ 15 января

Детали: Глава РФ отметил, что выносит на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности о том, что на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом.

Прямая речь: "Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей конституции".

Детали: Также для лиц, которые занимают "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (главы субъектов федерации, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, что они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

По словам Путина, "Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Пряма речь: "Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим".

Дополнительно: Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.

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