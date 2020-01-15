Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин предлагает изменить требования к президенту России

Среда, 15 января 2020, 11:43
Путин предлагает изменить требования к президенту России

Президент России Владимир Путин предлагает внести изменения в Конституцию страны.

Источник: Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ 15 января

Детали: Глава РФ отметил, что выносит на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности о том, что на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом.

Прямая речь: "Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей конституции".

Детали: Также для лиц, которые занимают "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (главы субъектов федерации, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, что они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

По словам Путина, "Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Пряма речь: "Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим".

Дополнительно: Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Предыстория:

  • Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ.
  • В 2008 году Госдума РФ приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет.
  • В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: