До 15 лет тюрьмы: планируют усилить ответственность за вовлечение детей в криминал

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Среда, 15 января 2020, 13:51

Правительство планирует усилить ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования. Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность".

Детали: Отмечается, что соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров законодательство


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