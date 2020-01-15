До 15 лет тюрьмы: планируют усилить ответственность за вовлечение детей в криминал

Правительство планирует усилить ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования. Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность".

Детали: Отмечается, что соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.