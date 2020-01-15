Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

До 15 лет тюрьмы: планируют усилить ответственность за вовлечение детей в криминал

Среда, 15 января 2020, 12:51
До 15 лет тюрьмы: планируют усилить ответственность за вовлечение детей в криминал

Правительство планирует усилить ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования. Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность".

Детали: Отмечается, что соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: