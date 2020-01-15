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Сельский голова получил 5 лет тюрьмы за взятку в 10 тысяч гривен

Среда, 15 января 2020, 13:58
Сельский голова получил 5 лет тюрьмы за взятку в 10 тысяч гривен

Сельского голову в Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 10 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба офиса прокуратуры и прокуратуры Черкасской области

Дословно: "Сельского голову приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года.

Он признан виновным в получении от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн (ч.3 ст.368 УК Украины) за принятие исполнительным комитетом сельского совета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключение договора аренды рекламных щитов".

Детали: Приговор вынес Шполянский районный суд по обвинению прокуратуры Черкасской области.

Местная прокуратура сообщает, что взятку чиновник получил в феврале 2019 года.

Украинская правда
Темы: взяткаЧеркасская областьтюрьма
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