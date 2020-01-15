В Испании загорелся терминал аэропорта, самолеты эвакуировали

Аэропорт испанского города Аликанте эвакуировали после того, как на крыше терминала вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Express.

В результате инцидента рейсы были перенаправлены в ближайшие аэропорты, а пассажиров предупредили о сильных задержках. Здания и самолеты эвакуировали.

Сейчас пожар взят под контроль благодаря пожарным на месте происшествия, заявил оператор аэропорта. Говорят, что помещение "проветривается".

О пострадавших не сообщается. Ожидается, что рейсы вскоре возобновятся.

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