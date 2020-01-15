В Испании загорелся терминал аэропорта, самолеты эвакуировали

644 просмотра
Среда, 15 января 2020, 19:21

Аэропорт испанского города Аликанте эвакуировали после того, как на крыше терминала вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Express.

В результате инцидента рейсы были перенаправлены в ближайшие аэропорты, а пассажиров предупредили о сильных задержках. Здания и самолеты эвакуировали.

Сейчас пожар взят под контроль благодаря пожарным на месте происшествия, заявил оператор аэропорта. Говорят, что помещение "проветривается".

О пострадавших не сообщается. Ожидается, что рейсы вскоре возобновятся.

Читайте также: На нефтехимическом заводе BASF в Каталонии - взрыв и крупный пожар

Темы: Испания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новое правительство Испании приняло присягу 13 января 2020, 13:11
Санчес возглавит правительство меньшинства в Испании 7 января 2020, 17:02
ЦИК Испании лишила лидера Каталонии места в региональном парламенте 4 января 2020, 15:54
Все новости
Главные новости
Путин решил, кто станет следующим премьером
Боевики убили украинского военного
СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, идут следственные действия
Правительство России подало в отставку
Все новости
артефакты

Рождественские открытки украинской эмиграции

здоровье

Почему йога может вредить: объясняет физиотерапевт

инновации

33 красивые и полезные вещи, напечатанные 3D-принтером

Поиск по сайту
Архив
Весь архів