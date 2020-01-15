Прошедшее десятилетие самое теплое в истории — NASA

Прошедшее десятилетие стало теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года.

Источник: пресс-служба NASA

Детали: 2019 занял второе место по средней температуре, уступив только 2016 году. В исследовании отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

Дословно: "Завершился десятилетия, очевидно, теплое в истории наблюдений. Начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего".

"Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктики и увеличения количества таких экстремальных явлений тепловые волны, пожары, сильные осадки".