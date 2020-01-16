психология
Прошедшее десятилетие самое теплое в истории — NASA
492 просмотра
Четверг, 16 января 2020, 00:33
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Темы: погода
powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптик: Снега не будет, но похолодает 15 января 2020, 11:35
Через лавины в Гималаях погибли 70 человек 15 января 2020, 05:13
Синоптик: Весна показала розовые ушки из-за горизонта нового года 14 января 2020, 12:53
©2000-2020, Украинская правда. Использование материалов разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на «Украинскую правду» не ниже третьего абзаца.
Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в любом виде строго запрещено
Основатель проекта: Георгий Гонгадзе
Главный редактор: Севгиль Мусаева
Редактор-основатель: Алена Притула
E-mail редакції: editor@pravda.com.ua
Webmaster: webmaster@pravda.com.ua