От авиаудара в Сирии погибли более 15 человек, 60 получили ранения
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Четверг, 16 января 2020, 05:05
15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов на северо-западе Сирии.
Источник: CNN
Детали: Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в провинциях. Соглашение было заключено при посредничестве Турции и России.
Кроме того, по меньшей мере 15 человек были убиты в результате забастовок на рынке и в промышленной зоне в городе Идлиб. Имеются сообщения о людях, которые все еще погребенных под завалами.
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