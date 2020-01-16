От авиаудара в Сирии погибли более 15 человек, 60 получили ранения

15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов на северо-западе Сирии.

Источник: CNN

Детали: Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в провинциях. Соглашение было заключено при посредничестве Турции и России.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были убиты в результате забастовок на рынке и в промышленной зоне в городе Идлиб. Имеются сообщения о людях, которые все еще погребенных под завалами.