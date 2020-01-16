Катастрофа самолета МАУ: Пострадавшие страны будут требовать доступа ко всем материалам

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Четверг, 16 января 2020, 09:19

Канадские следователи посетили место авиакатастрофы близ Тегерана, жертвами которой стали 57 канадских граждан, но еще не получили доступ к "черных ящиков" и записей переговоров пилотов самолета Boeing 737-800 авиакоммпании "Международных авиалиний Украины".

Источник: министр транспорта Канады Марк Гарно на пресс-конференции в Оттаве 15 января, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Иранцы сказали, что нам позволят участвовать не только в расшифровке "черных ящиков", но и в анализе. Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала ...

Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информации, которую мы ищем".

Детали: Канадские следователи настаивают на доступе к бортовым самописцам сбитого самолета.

Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел из Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы требовать "полного сотрудничества со стороны иранских властей".

Этому предшествовало: Иран предоставил визы группе канадских чиновников, включая два специалистами из Совета безопасности транспорта.



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