Вице-премьер похвастался, что сэкономил 1,4 бюджетных миллиарда

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его министерство с начала работы сэкономило около 1,4 миллиарда гривен из бюджета.

Источник: пост Федорова в Facebook

Прямая речь: "За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджету Украины по меньшей мере 1,38 миллиарда гривен".

Детали: По словам Федорова, в частности, остановили неэффективные ИТ-закупки. Отказались покупать ненужные реестры:

мощные серверы для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия (сэкономили 38,1 миллиона гривен),

серверы для ГП "Информационные судебные решения" (экономия 125,9 миллиона),

медицинскую информационную систему, спроектированную под одного поставщика по крайне завышенным ценам, для ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (115,7 миллиона гривен экономии).

Также, по словам Федорова, реформировали Госспецсвязи, уменьшили на 1 миллиард гривен расходы на его содержание в 2020 году и оптимизировали закупку оборудования (меньше на 102,7 миллиона гривен).

Вице-премьер добавил, что, кроме того, сэкономили госбюджет за счет привлечения донорских средств, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг и прочего.