В ближайшие дни украинцев может ожидать лишь одно красивое явление зимы

В ближайшие сутки, 17 января, существенных изменений синоптической ситуации и погодных условий в Украине не ожидается.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Осадков в большинстве областей Украины не предвидится. Из метеорологических явлений - туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы. Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы. Первые осадки появятся в конце следующих выходных, с 24-го января".

Детали: По данным синоптика Натальи Диденко, сухую погоду в Украине будет определять антициклон Dirk, а ближайших осадков в Украине можно ожидать в конце слудующей недели.

В пятницу в Украине – без осадков. Ночью и утром, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье кое-где 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9° тепла.



В Киеве 17 января без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.



В субботу в Украине без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.



В Киеве 18 января без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории 17 января в столице самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1993 году, а самая низкая ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1940 году.