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Чиновника из космического агентства поймали на взятке от предпринимателя

Четверг, 16 января 2020, 13:02
Чиновника из космического агентства поймали на взятке от предпринимателя

Руководителя учреждения, подчиненной Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства Украины, разоблачили при получении взятки.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Чиновника уличили во взяточничестве следователи территориального управления ГБР в Киеве при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона и оперативного сопровождения Нацполиции,

По версии следствия, "это служебное лицо вероятно, получило от частного предпринимателя взятку в размере 3 тыс долл США за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества".

По данным правоохранителей, разоблачили этого человека на получении "части неправомерной выгоды".

Служащего задержали.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

Ни имени, ни должности чиновника, ни названия компании Офис генпрокурора не называет.

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Темы: взяткакоррупциякосмосОфис генпрокурораГБР
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