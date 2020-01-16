Кулеба: Закон о среднем образовании должен помочь в отношениях с Венгрией

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие Радой закона "О среднем образовании" должно способствовать налаживанию отношений с Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Верховная рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед", - написал Кулеба в своем Twitter.

Он также сообщил о том, что венгерскому министру иностранных дел направили приглашение посетить Украину.

"Рад заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым я являюсь сопредседателем в межправительственной комиссии, посетить Украину. Мы пригласили его с визитом в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Хочу исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - добавил Кулеба.

Верховная рада в четверг, 16 января, приняла в окончательном втором чтении законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.

Напомним, по мнению главы МИД Вадима Пристайко, Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия Украиной закона "О среднем образовании".

Как известно, Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.