Двум патрульным, которые отбили мужчине почку, сообщили о подозрении

В Одессе двум работникам патрульной полиции, которые избили мужчину, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведении.

От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки".

Детали: 15 января обоим работникам полиции сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении от занимаемых должностей.

Производство зарегистрировали еще в феврале 2018 года после освещения событий журналистами, но долгое время расследование фактически не проводилось.

Новое руководство прокуратуры в декабре 2019 года изменило группу прокуроров в производстве.

По информации "Украинской правды" это событие случилось зимой 2018 года в Ананьевском районе Одесской области.

Как пишет "Думская" пострадавший Сергей Граждан со своей женой и друзьями примерно в 00:30 возвращались домой, когда в автомобиле закончился бензин. Супружеская пара остановилась на обочине, и Граждан пошел за помощью.

Пострадавший рассказал, что к ним подъехал автомобиль откуда к нему подбежал мужчина в форме и стал кричать, что он пьян, повалил на землю, надел наручники, а потом его вытащили на дорогу и начали бить до тех пор, пока он не потерял сознание.

Жена потерпевшего рассказала, что полицейские представились после того ,как наставили на нее оружие.

Полицейские утверждали, что Граждан был за рулем пьяным, но врачи не обнаружили в крови мужчины алкоголя или наркотиков.

После этого на Граждана открыли два уголовных производства - за нанесение легких телесных повреждений и за насилие против сотрудников полиции.