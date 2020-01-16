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"Объединение" Черного моря с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно – посол Польши

Четверг, 16 января 2020, 14:35
Объединение Черного моря с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно – посол Польши

Решение о развитии инфраструктуры между Украиной и Польшей надо принимать сейчас, потому что потом будет поздно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Українському радіо".

Дипломат рассказал, что со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. Были построены современные дороги до границ с Украиной, модернизированы пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичных действий со стороны Украины.

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским. Мы поняли, что у министра Криклия – свои идеи, поэтому ждем. Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.

Как известно, Украина также работает над реализацией проекта E40 - соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу.

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