Украина в ТКГ хочет, чтобы вопросами границы с РФ занималась отдельная группа

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Дословно Олифер: "Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы".

Детали: Кроме того, Украина в ТКГ требует, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

В подгруппе безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках. Также украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

Украина в ТКГ настаивает на том, что выборы в ОРДЛО можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, которые не являются гражданами государства.

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