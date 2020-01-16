Украина в ТКГ хочет, чтобы вопросами границы с РФ занималась отдельная группа

352 просмотра
Четверг, 16 января 2020, 17:42

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Дословно Олифер: "Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы".

Детали: Кроме того, Украина в ТКГ требует, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

В подгруппе безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках. Также украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

Украина в ТКГ настаивает на том, что выборы в ОРДЛО можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, которые не являются гражданами государства.

Читайте также: 

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Украинская правда
Темы: Росcия Украина Донбасс граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 16 января 2020, 16:40
Путин за сутки сменил премьера 16 января 2020, 15:38
Украина просит ФБР помочь выследить, кто "хакал" сайты "Квартала 95" и "Burisma" 16 января 2020, 14:46
Все новости
Главные новости
Путин за сутки сменил премьера
Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине
Порошенко заступился за Гончарука: Раздувают псевдо-скандал
Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь – с 18 лет
Все новости
артефакты

Рождественские открытки украинской эмиграции

психология

6 типов токсичных людей, которых лучше не брать в свое окружение

традиции

Зачем водят Козу и кто такая Маланка: традиции 13-14 января

Поиск по сайту
Архив
Весь архів