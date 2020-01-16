Рада вернула Украину в ПАСЕ

Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

"Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину. Спасибо всем, кто поддержал парламентскую дипломатию", - написала Ясько.

Как известно, в июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

На осенней сессии руководство Рады официально не подало в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения его полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыму.

"Венецианка" признала, что ПАСЕ не обязана отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другого государства.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.