Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по обстрелу населения на Донбассе

Четверг, 16 января 2020, 18:06
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по обстрелу населения на Донбассе

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам обстрелов гражданского населения на территории Донецкой области.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В результате обстрелов в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе".

Детали: Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с соблюдением прав человека на Донбассе с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

Прокуроры Департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям в условиях вооруженного конфликта проработали доклад и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса (применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

Вести расследование будут следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Офис генпрокурора
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: