Офис генпрокурора открыл уголовное дело по обстрелу населения на Донбассе

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам обстрелов гражданского населения на территории Донецкой области.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В результате обстрелов в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе".

Детали: Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с соблюдением прав человека на Донбассе с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

Прокуроры Департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям в условиях вооруженного конфликта проработали доклад и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса (применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

Вести расследование будут следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.