В Харькове застрелен мужчина

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Четверг, 16 января 2020, 20:55

В Харькове у подъезда жилого дома неизвестный застрелил мужчину. Смерть наступила от нескольких огнестрельных ранений.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко".

Детали: Полиция описала злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения.

Мужчина скончался от нескольких огнестрельных ранений. Введена спецоперация "Сирена".

На месте происшествия работает руководство областного главка, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

 

Украинская правда
Темы: убийство Харьков полиция


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