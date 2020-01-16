В Харькове застрелен мужчина

В Харькове у подъезда жилого дома неизвестный застрелил мужчину. Смерть наступила от нескольких огнестрельных ранений.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко".

Детали: Полиция описала злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения.

Мужчина скончался от нескольких огнестрельных ранений. Введена спецоперация "Сирена".

На месте происшествия работает руководство областного главка, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.