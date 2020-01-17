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В Конгресс внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Пятница, 17 января 2020, 00:00
В Конгресс внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесли резолюцию о поддержке Украины.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Инициаторами стала так называемая группа поддержки Украины в Палате: Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире ", – говорится в документе.

Авторы резолюции утверждают, что без поддержки Украины со стороны Штатов невозможно укрепление свободы и демократии в Европе.

Резолюцию внесли на рассмотрение в тот день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", – заявили инициаторы документа.

Украинская правда
Темы: СШАУкраина
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