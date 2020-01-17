В Конгресс внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

1003 просмотра
Пятница, 17 января 2020, 01:00

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесли резолюцию о поддержке Украины.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Инициаторами стала так называемая группа поддержки Украины в Палате: Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире ", – говорится в документе.

Авторы резолюции утверждают, что без поддержки Украины со стороны Штатов невозможно укрепление свободы и демократии в Европе.

Резолюцию внесли на рассмотрение в тот день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", – заявили инициаторы документа.

Украинская правда
Темы: США Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выборы в ОРДЛО только после вывода российских войск – США в ОБСЕ 17 января 2020, 02:14
Пристайко о заявлениях Парнаса: "Пытается спасти себя" 17 января 2020, 01:36
Белый дом нарушил закон, заморозив помощь Украине – Счетная палата США 16 января 2020, 17:55
Все новости
Главные новости
"Не хочу в 2 ночи работать на Америку": самое яркое из разговоров Луценко с "человеком Трампа"
Министр Алена Бабак идет в отставку
Путин за сутки сменил премьера
Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине
Все новости
здоровье

Что такое бешенство, и почему это не только о "укусила собака": симптомы, лечение, прививки

читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

советы

Не могу выспаться рядом со своим мужем/женой. Что делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів