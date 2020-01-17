Связанные с окружением Авакова фирмы получили спецразрешения на добычу металлов – СМИ

1438 просмотров
Пятница, 17 января 2020, 03:00

Фирмы, которые связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Об этом говорится в расследовании "Золото для "аваковских"?"

Речь идет о фирмах "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", которые занимаются добычей металлов в Кировоградской области. По информации журналистов, осенью 2019 указанные компании получили спецразрешения от Госгеонедр на добычу ценных руд на Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое.

Как утверждают расследователи, 1 и 3 июля прошлого года компании подали заявления на получение специальных разрешений от Государственной службы геологии и недр. В то время предоставления разрешений регулировалось Порядком их предоставления (до вступления изменений 6.07.2019). Именно тогда "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" нарушили процедуру подачи документов

Компании не имели полного пакета документов предусмотренных законодательством в таких случаях, считают журналисты. Речь идет об отсутствии у фирм отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые необходимо подавать вместе с заявлениями.

По информации журналистов, общественные обсуждения компании провели уже после подачи заявлений в службу. К которым, кроме того, не были привлечены все желающих жителей близлежащих населенных пунктов.

 
Фирмы, которые связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.
Схемы: коррупция в деталях

В Государственной службе геологии и недр ответили, что действительно зарегистрировали заявления до вступления в силу изменений в Порядок от 06.07.2019. Согласно ему, приобщать пакет документов можно уже после регистрации. В службе пояснили, что непосредственное рассмотрение заявлений завершилось 10 июля, когда упрощенный порядок подачи документов уже вступил в силу.

 

По мнению юристов, такое решение не соответствует нормам закона и судебной практике.

Основателей "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением Авакова, а именно с Игорем Котвицким (экс-нардеп от "Народного фронта" – УП). О чем говорится в материалах издания "Наші гроші".

 
Связь основателей фирм с окружением Авакова

Также журналисты обнаружили, что сын Якименко Павел является нардепом от "Слуги народа" и членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Павел Якименко на вопрос журналистов посоветовал "спросить у отца". Со старшим Якименко журналисты не смогли пообщаться.

Пресс-секретарь главы МВД отрицает связь Авакова с Настенко и Якименко.

Читайте также: Глава Госгеонедр Роман Опимах: У меня был только аванс, 16 тысяч гривен

Украинская правда
Темы: Аваков Надра Кировоградская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацгвардии хотят расширить функционал и добавить влияния 16 января 2020, 10:04
Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы 16 января 2020, 06:14
Рукописи не горят. Баканов, Шефир, Аваков в переписке "друга Джулиани" 15 января 2020, 17:30
Все новости
Главные новости
В Минске согласовали новый участок разведения на Донбассе – СМИ
"Не хочу в 2 ночи работать на Америку": самое яркое из разговоров Луценко с "человеком Трампа"
Министр Алена Бабак идет в отставку
Путин за сутки сменил премьера
Все новости
психология

Если у бывшего появилась новая девушка: как пережить боль

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

еда

Шесть блюд из риса. Секреты приготовления от шеф-повара

Поиск по сайту
Архив
Весь архів