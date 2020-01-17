"Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию для обращений пострадавших в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева.

Источник: сайт "Киевтеплоэнерго"

Дословно: "КП "Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу ущерба здоровью в результате повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича (около ТРЦ "Ocean Plaza")."

Детали: Комиссия будет работать с 17 по 31 января.

Что предшествовало: 13 января во Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате десять человек пострадали.