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Прорыв трубы возле ТЦ: создана комиссия для обращений пострадавших

Пятница, 17 января 2020, 02:46
Прорыв трубы возле ТЦ: создана комиссия для обращений пострадавших
ГСЧС

"Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию для обращений пострадавших в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева. 

Источник: сайт "Киевтеплоэнерго"

Дословно: "КП "Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу ущерба здоровью в результате повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича (около ТРЦ "Ocean Plaza")."

Детали: Комиссия будет работать с 17 по 31 января.

Что предшествовало: 13 января во Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате десять человек пострадали.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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