Прорыв трубы возле Ocean Plaza: создана комиссия для обращений пострадавших

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Пятница, 17 января 2020, 03:46
ГСЧС

"Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию для обращений пострадавших в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева. 

Источник: сайт "Киевтеплоэнерго"

Дословно: "КП "Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу ущерба здоровью в результате повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича (около ТРЦ "Ocean Plaza")."

Детали: Комиссия будет работать с 17 по 31 января.

Что предшествовало: 13 января во Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате десять человек пострадали.

Украинская правда
Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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