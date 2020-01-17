Израиль нанес удар по объектам палестинской военизированной группировки "ХАМАС" в ответ на запуск из сектора Газа воздушных шаров с взрывчаткой.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на армию обороны Израиля

Дословно: "В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа."

Детали: По информации израильских СМИ, в четверг на юге страны приземлились две группы шаров с взрывными устройствами. Одна из них взорвалась вскоре после приземления.

Накануне Израиль сообщал о четырех запущены ракетах со стороны сектора Газа. Две из них удалось перехватить системой противовоздушной обороны. В ответ израильские военные атаковали объекты "ХАМАС".

Напомним: