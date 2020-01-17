Теннисистка Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира серии Premier
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира престижной серии Premier.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: В полуфинале Даяна в двух сетах переиграла белорусскую теннисистку, 12-ю ракетку мира Арину Соболенко – 6: 4, 7: 6. Поединок длился 1 час 45 минут.
.@D_Yastremska advances to the @AdelaideTennis final!— WTA (@WTA) January 17, 2020
Defeats No.6 seed Sabalenka 6-4, 7-6(4). pic.twitter.com/HV6iVBKBgP
18 января Ястремская сыграет с победительницей поединка между первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и 27-м номером мировой классификации американкой Даниэль Роуз Коллинс. Начало полуфинального матча Барти – Коллинз в 10:00 по Киеву.
Ранее состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата Австралии. В первом же круге австралийка Барти будет "экзаменовать" другую украинку Лесю Цуренко.