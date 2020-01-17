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Теннисистка Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира серии Premier

Пятница, 17 января 2020, 08:06
Теннисистка Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира серии Premier

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира престижной серии Premier.

Источник: "Радио Свобода", tennisua.org

Детали: В полуфинале Даяна в двух сетах переиграла белорусскую теннисистку, 12-ю ракетку мира Арину Соболенко – 6: 4, 7: 6. Поединок длился 1 час 45 минут.

В четвертьфинале одесситка за 1 час 8 минут обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич: 6-4 6-3.

18 января Ястремская сыграет с победительницей поединка между первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и 27-м номером мировой классификации американкой Даниэль Роуз Коллинс. Начало полуфинального матча Барти – Коллинз в 10:00 по Киеву.

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата Австралии. В первом же круге австралийка Барти будет "экзаменовать" другую украинку Лесю Цуренко.

Темы: спорт
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