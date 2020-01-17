В зоне ООС от пули снайпера погиб солдат 72-й ОМБр, он был водителем

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Пятница, 17 января 2020, 10:58

16 января на Донбассе в результате обстрела погиб старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук.

Источник: глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущеный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук".

Что было раньше: В штабе ООС сообщили, что 16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Погиб один боец ООС.



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