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Погода на выходные: сухо и необычно тепло

Пятница, 17 января 2020, 11:42
Погода на выходные: сухо и необычно тепло

В выходные дни погода в Украине без осадков, ночью и утром с туманами, температура существенно не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали:

В субботу,18 января, в Украине без осадков. Ночью и утром туман, местами изморозь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью, утром туман. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 января самая высокая температура днем была плюс 9,4° в 2007 году, самая низкая ночью - 22,8° в 1950 году.

На воскресенье, 19 января, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°, в Закарпатье и Карпатах до 10° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Темы: погода
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